«Портрет памяти»: в Нижневартовске на стене дома появилось граффити с изображением ветерана ВОВ

В Нижневартовске на стене одного из жилых домов появилось огромное граффити. На нем изображен ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Мерзляков. Рисунок выполнили художники из Самары в рамках проекта «Портрет памяти».

«Больше года назад региональные операторы капитального ремонта многоквартирных домов договорились о проведении акции "Портрет памяти". Наконец то эта акция добралась до Нижневартовска. Сегодня мы завершили работу по увековеченью памяти нашего героя, земляка - Мерзлякова Павла Петровича, который прошел всю войну, начиная от Сталинграда. Он освобождал Белоруссию, Польшу, Украину. И в рядах 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина, где и закончил войну. Это Герой с большой буквы. Мы благодарны тому, что у нас такие люди жили и будем вечно чтить память этих героев», - рассказал начальник нижневартовского сектора югорского фонда капитального ремонта Евгений Миронов.

Павел Петрович Мерзляков - участник Сталинградской битвы, форсирования Днепра. Участвовал в боях в Белоруссии в составе 1-го Белорусского фронта. Освобождал Херсон, Николаев, Одессу, Кишинев, Варшаву. Победу встретил в Берлине в должности командира роты. Удостоен множества наград. В Нижневартовске жил с 2012 года, активно участвовал в общественной работе, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ветерана ушел из жизни 18 сентября 2019 года.