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В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма

Ян Брацкий
23:19 20.06.2020
Полный текст статьи Владимира Путина, в которой он рассуждает о роли СССР в разгроме фашизма, опубликован на официальном сайте Кремля. 
В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма
© Фото: Евгений Халдей

Вклад СССР в разгром нацизма был решающим, а победа над фашистской Германией была бы невозможна без советского участия. В этом убежден итальянский сенатор от партии экс-премьера страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Лучо Малан, который прокомментировал статью российского президента Владимира Путина об итогах Второй мировой войны.

«Если бы Германия не напала на СССР, для Запада было бы крайне тяжело или даже невозможно победить нацизм. США, возможно, вообще не начали бы войну. У Гитлера всегда было конечной целью продвижение на восток, но ее достижение стало невозможно благодаря советскому сопротивлению», - цитирует ТАСС слова политика.

Со слов Малана, все это дает право российскому лидеру отстаивать историческую правду и совершенно справедливо то, что следующие поколения россиян должны знать, какие испытания пришлось пережить их соотечественникам в самом кровопролитном конфликте в мировой истории.

«Мы все знаем, какому тяжелейшему испытанию подвергся русский народ, который потерял миллионы людей в сражениях, плену, огромные жертвы были среди гражданского населения. Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию», - добавил Малан.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована 18 июня. Президент высказался о роли СССР в разгроме фашизма и подчеркнул, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу.

Полный текст статьи главы государства опубликован на сайте Кремля. В статье Путин рассуждает о предпосылках войны, оценивает последствия этого трагического периода прошлого, призывает извлечь из него уроки. Упоминает глава государства и о попытках некоторых европейских политиков скрыть некоторые неприятные для них страницы истории.

Статья первоначально была опубликована в американском журнале National Interest. Выбор этого издания в Кремле объяснили стремлением ориентироваться на солидную и думающую аудиторию. 

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