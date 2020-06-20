Во Владикавказе установят памятник медикам, которые сражаются с COVID-19
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что во Владикавказе установят памятник медработникам, которые сражаются с коронавирусной инфекцией.
«Принял решение об установке памятника нашим медикам, которые уже несколько месяцев сражаются с опасной болезнью, рискуя своим здоровьем, спасают жизни пациентов», — написал Битаров в соцсетях.
По его словам, в субботу, 20 июня, был заложен камень на месте будущего памятника.
«Он станет знаком признательности нашим самоотверженным, преданным профессии докторам, остающимся верными клятве Гиппократа в любых обстоятельствах», — подытожил глава Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о продлении выплат медикам, борющимся с COVID-19. Российский лидер также поручил кабмину держать на контроле увеличенные выплаты за отпуск врачам.