ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов

За сутки в мире выявили свыше 138 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, по данным ВОЗ, общее число инфицированных коронавирусом людей превысило 8,5 миллиона (8 525 042).

Организация также сообщает, что за минувшие сутки в мире была зафиксирована 6271 смерть от COVID-19. Общее количество пациентов, умерших из-за данного заболевания, сейчас составляет 456 973.

В России в настоящий момент подтверждено 576 952 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 334 592 человека удалось вылечить, 8 002 пациентов, к сожалению, скончались. Общее число проведенных в РФ тестов на COVID-19 составляет 16 661 287.