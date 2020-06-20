Российские врачи отправятся в Армению для борьбы с коронавирусом

Группа российских врачей, которые выразили желание оказать Армении помощь в борьбе с COVID-19, отправится из Москвы в Ереван в воскресенье, 21 июня.

«Сообщаем, что 21 июня в 18.00 из аэропорта «Домодедово» намечен специальный рейс авиакомпании Red Wings Москва - Ереван. Отправится первая группа российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом», - сказано в официальном сообщении, размещенном на сайте армянского посольства в РФ.

Напомним, в Армении для борьбы с распространением коронавирусной инфекции было объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. По последним данным, в стране выявлены 19 708 случаев заражения, 8854 пациента вылечились, 332 скончались.



Ранее сообщалось, что в начале июня премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом. Инфекция была выявлена и у всех членов семьи политика.