Синоптики назвали регионы России с экстремальной жарой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура на севере азиатской части страны достигла рекордных показателей.

«Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода», - объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, температуры на этих территориях достигают 25, 27 и даже 31 градуса тепла.

«На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее», - подчеркнул Роман Вильфанд.

Так, на Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температура будут выше 25 градусов отметил синоптик в видеопрогнозе, который представлен на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Синоптики предупредили о заморозках в ряде российских регионов. В Пермском и Алтайском краях, Новосибирской, Челябинской, Томской, Свердловской областях ожидаются ночные заморозки от -1 до -2 градусов.