Госдеп потребовал включить ядерные арсеналы РФ и КНР в соглашение по вооружениям

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно охватывать целиком ядерные арсеналы России и Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Так Биллингсли отреагировал на мнение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который считает, что соглашение должно включать российский и китайский ядерный комплекс, включая нестратегическое ядерное оружие.

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать целиком ядерные арсеналы обеих этих стран», - отметил спецпредставитель американского президента в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал попытки США привлечь Китай к переговорам по ядерным вооружениям абсурдными, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по существующему соглашению.