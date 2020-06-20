Россияне увидят редкое солнечное затмение

В нескольких регионах России в воскресенье, 21 июня, можно будет увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Ученые отмечают, что еще раз в XXI веке это событие выпадет на один день лишь в 2039 году.

По словам сотрудников планетария, затмение в максимальной фазе 0,994 можно будет увидеть в 09:40 МСК на территории Африки, Азии, Китая и акватории Тихого океана. Местные жители в течение 38 секунд смогут наблюдать в небе огненное кольцо.

«Интересно, что в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах», — сказано в сообщении на сайте планетария.

При этом в России будут видны частные фазы затмения.

«Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией», - отметили ученые.

Ранее сообщалось, что россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе. Астрономическое явление можно будет наблюдать днем практически на всей территории России.