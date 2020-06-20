Московских медиков направят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19

Столичные врачи вылетают в Забайкальский край для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом. Это следует из сообщения Мосгорздрава.

В задачу московских медиков входит помощь в организации лечения пациентов с COVID-19 на дому.

За последние сутки в Забайкальском крае было выявлено 67 заболевших COVID-19. За все время в регионе заболели 2391 человек, 1307 удалось вылечить, 40 - скончались.

Напомним, в начале лета военные медики ВВО начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита Забайкальского края. Для оказания помощи пациентам в полевом госпитале были подготовлены отделения: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.