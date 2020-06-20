Поступление в вуз удаленно: на портале госуслуг заработал новый сервис

На едином портале госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» абитуриенты теперь могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений. Это следует из сообщения Минкомсвязи РФ.

В списке институтов и университетов - 54 учебных заведения. Абитуриент должен отправить заявление, копию аттестата, диплома и приложить грамоты о личных успехах, которые учитываются при поступлении. Все документы достаточно просто сфотографировать.

Причем, дожидаться результатов ЕГЭ не нужно, они попадут в вуз автоматически. Кроме того, с помощью сервиса можно узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и получать уведомления о зачислении.