Двухметровую статую Ленина, купленную в интернете, установили в Германии

Двухметровая статуя революционера Владимира Ильича Ленина была установлена в немецком городе Гельзенкирхен. Инициатором этого стала марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ).

Установка статуи произошла несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз. Об этом сообщил официальный представитель партии Петер Вайспфенинг РИА Новости.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии - после «бархатной революции» она оказалась там», - отметил Вайспфенинг.

Он также объяснил, что статую решили установить потому, что в Западной Германии не было до сих пор бюста или статуи революционера.

Статуя высотой 2 метра 15 сантиметров выполнена из чугуна, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине.