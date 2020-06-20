Названа главная тема переговоров РФ и США в Вене

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет одной из главных тем встречи между представителями РФ и США, которая состоится в Вене 22 июня. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат во время онлайн-интервью, российская сторона намерена понять, каковы планы США в отношении этого договора.

«Пока же по крайней мере у меня складывается впечатление, что у американцев много претензий к существу этого соглашения», - добавил Антонов.

В феврале 2021 года истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он был заключен в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым сроком на 10 лет с возможностью продления при согласии обеих сторон на пять лет.

Сторонами договора СНВ-3 являются США и Россия, однако нынешний американский президент Дональд Трамп настаивает на включении в новое соглашение Китая, который не только не проявляет к этому никакого интереса, но и неоднократно высказывался против своего возможного участия. Москва также неоднократно призывала Вашингтон продлить договор на двусторонней основе, отметив маловероятность участия Пекина.

Позиция России по договору СНВ-3 ясна: Москва выступила за его продление безо всяких условий. Об этом говорил и президент России Владимир Путин.