Власти Москвы рассказали о причине подтопления в городе

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, которая ранее попала в канализацию и препятствовала стоку воды.

По его словам, в городе были зафиксированы несколько локальных подтоплений.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% от месячной нормы», - рассказал Бирюков журналистам.

По его словам, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды.

Бирюков сообщил, что городские коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в столице. В районы, где были подтопления, незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о заморозках в ряде российских регионов на текущей неделе.