«По собственному желанию»: Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Народный артист России Федор Добронравов уволился из театра Сатиры по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Напомним, актер Федор Добронравов советский и российский артист и кинопродюсер. С 2003 года - артист московского театра Сатиры. Его зрители знают Добронравова по участию в таких постановках, как «Хозяйка гостиницы», «Вечерний выезд общества слепых», «Нам все смешно». Также Федор знаменит такими ролями в кино и сериалах: «Сваты», «6 кадров», «Жили-были».

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов рассказал, когда начнутся съемки нового сезона «Сватов». Актер попросил не обращать внимание на слухи об угрозе срыва съемок.