Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о Второй мировой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что негативная реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой.

«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — подтвердил представитель Кремля. Песков отметил, что в Польше, Прибалтике и США Путина обвинили в попытках искажения истории.

При этом Песков назвал критику непонятной.

«Потому что статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и неизвестных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом», — подчеркнул он в эфире «Первого канала».

По словам Пескова, наличие реакции на публикацию говорит о том, что материал читали многие и «есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом».

Напомним, Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest поделился мнением о Второй мировой. Глава государства оценил в статье последствия войны и призвал извлечь уроки.