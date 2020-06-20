Москва под водой: кадры последствий проливного дождя в столице

Несколько районов Москвы буквально ушли под воду после проливных дождей, обрушившихся на столицу в субботу, 20 июня. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что затоплены улицы и подземные переходы.

От осадков пострадали многие автовладельцы: в кадре присутствует множество транспортных средств, взятых в плен буйной водой.

Произошедшее вызвало затруднение движения на улицах города. Но, как информирует Центр организации дорожного движения, сейчас в Москве устранены все крупные подтопления, которые влияли на транспортную ситуацию.

Ранее сообщалось о ливне с градом, который сегодня сильно испортил летнее настроение москвичам. Пользователи Сети активно делились видеозаписями буйства стихии. На кадрах, в частности, видно, что дождь белой стеной существенно ограничил видимость в городе.