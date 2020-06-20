В Крыму очевидцы сняли на видео крупный смерч
Смерч появился из-за непогоды в Раздольненском районе полуострова.
© Видео: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН, VK © Фото: ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН, VK
В Крыму очевидцы сняли на видео смерч. По словам местных жителей, он образовался из-за непогоды в Раздольненском районе региона.
На ролике, размещенном в социальных сетях, видно, что смерч появился в поле. При этом коровы невозмутимо щиплют травку, невзирая на буйство стихии. Судя по записи, вихрь достигает внушительных размеров.
Ранее эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о возможном увеличении в России числа ураганов и смерчей. Также специалисты отметили, что жители Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей могут столкнуться с засухой.