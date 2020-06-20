Синоптики предупредили о заморозках в ряде российских регионов

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов страны в субботу, 20 июня.

Так, в Пермском и Алтайском краях, Новосибирской, Челябинской, Томской, Свердловской областях ожидаются ночные заморозки от -1 до -2 градусов.. На юге Тюменской области, по данным Гидрометцентра ожидаются, заморозки до 5 градусов ниже нуля.

Синоптики также предупредили о сильных грозах, граде и сильном ветре в Тыве и Хакасии.

В Гидрометцентре сообщили, что на юге Урала и Сибири активизируются атмосферные фронты из-за контрастов воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии. Когда наступает затишье в прохладном воздухе, температура по ночам может значительно понижаться до заморозков.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели.