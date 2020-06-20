Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Песков рассказал о полученных антителах к коронавирусу

Виктория Ивашечкина
16:54 20.06.2020
Представитель Кремля подчеркнул, что болезнь далась ему нелегко.
Песков рассказал о полученных антителах к коронавирусу
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу, после того как переболел им. По словам представителя Кремля, болезнь далась ему нелегко, но сейчас он уже вернулся к активной жизни.

«Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить», - рассказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Представитель Кремля также подчеркнул, что на данный момент, с точки зрения здоровья у него все прекрасно.

«Конечно, вынужден, как и все, соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, но чувствую себя гораздо более защищенным», - поделился Песков.

Ранее сообщалось, что ученый рассказал, могут ли антитела защищать от коронавируса. По словам специалиста, пока предположения об эффективности антител можно строить лишь на историях болезни людей, перенесших близкий по структуре к COVID-19 вирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата20.06.2020, 16:58
«Белый лебедь» над Москвой: кадры пролета Ту-160 в рамках генеральной репетиции Парада Победы
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:54 В стране и мире
Песков рассказал о полученных антителах к коронавирусу
15:02 В стране и мире
Путин рассказал о продлении выплат медикам, борющимся с COVID-19
14:08 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что медикам удалось свести потери от коронавируса до минимума
12:59 Армия
Видео
В НИИ Гамалеи заявили, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью
12:40 Армия
Видео
Все испытавшие на себе вакцину от COVID-19 военнослужащие чувствуют себя нормально
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:37 В стране и мире
Видео
В Крыму очевидцы сняли на видео крупный смерч
17:36 В стране и мире
Ученый развеял миф об аллергии на тополиный пух
16:58 Армия
Видео
«Белый лебедь» над Москвой: кадры пролета Ту-160 в рамках генеральной репетиции Парада Победы
16:54 В стране и мире
Песков рассказал о полученных антителах к коронавирусу
16:24 В стране и мире
СМИ: Заворотнюк готовиться к работе в кино после продолжительной болезни
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Анджелина Джоли впервые рассказала о причине развода с Брэдом Питтом
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Видео
Живая история: кадры следования легендарного Т-34 по центру Москвы
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Видео
Бесконечные тайны полуострова: в Крыму нашли новую пещеру Таврида
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.