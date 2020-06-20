Песков рассказал о полученных антителах к коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу, после того как переболел им. По словам представителя Кремля, болезнь далась ему нелегко, но сейчас он уже вернулся к активной жизни.

«Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить», - рассказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Представитель Кремля также подчеркнул, что на данный момент, с точки зрения здоровья у него все прекрасно.

«Конечно, вынужден, как и все, соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, но чувствую себя гораздо более защищенным», - поделился Песков.

Ранее сообщалось, что ученый рассказал, могут ли антитела защищать от коронавируса. По словам специалиста, пока предположения об эффективности антител можно строить лишь на историях болезни людей, перенесших близкий по структуре к COVID-19 вирус.