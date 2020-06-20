Белая стена дождя и крупный град: опубликованы кадры буйства стихии в Москве

На Москву обрушился проливной дождь с градом. Пользователи социальных сетей активно делятся записями буйства стихии в социальных сетях.

На кадрах видно, что некоторые районы столицы затопило настолько, что под водой оказались легковые автомобили. В объективы камеры попал и сам ливень, который белой стеной ограничил видимость в городе.

Московский центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах столицы из-за подтоплений.

«На улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях. Объезжайте»", - информирует ЦОДД.

Кроме того, сообщается о скоплении дождевой воды на проезжей части по адресу Востряковский проезд владение 6, строение 46, где движение было также перекрыто.