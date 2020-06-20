ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,3 млн
За сутки зарегистрировано 142 451 новых случая заражения, скончались 5 151 человек.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За сутки зарегистрировано 142 451 новых случая заражения, скончались 5 151 человек. В общей сложности количество летальных исходов достигло 450 686.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна с минимальными потерями выходит из ситуации с коронавирусом. Он добавил, что пандемия «всех объединила».