СМИ: Заворотнюк готовиться к работе в кино после продолжительной болезни

СМИ сообщают, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино и на сцене. По утверждениям неназванного источника, ее болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Ранее о том, что Заворотнюк стала чувствовать себя лучше рассказала ее соседка по поселку Крекшино певица Наташа Королева. Она подчеркнула, что дорогостоящее лечение и проведенные операции привели к положительному результату, сообщает popcake.tv.

Впервые о болезни звезды стало известно летом прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее был диагностирован рак мозга. Родственники подтвердили, что у актрисы действительно обнаружили глиобластому и она проходит лечение