СМИ: Заворотнюк готовиться к работе в кино после продолжительной болезни
По словам источника, ранее певица Наташа Королева также сообщила о том, что актриса стала чувствовать себя лучше.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
СМИ сообщают, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино и на сцене. По утверждениям неназванного источника, ее болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.
Ранее о том, что Заворотнюк стала чувствовать себя лучше рассказала ее соседка по поселку Крекшино певица Наташа Королева. Она подчеркнула, что дорогостоящее лечение и проведенные операции привели к положительному результату, сообщает popcake.tv.
Впервые о болезни звезды стало известно летом прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее был диагностирован рак мозга. Родственники подтвердили, что у актрисы действительно обнаружили глиобластому и она проходит лечение