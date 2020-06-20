Ученые объявили о планах построить более мощный адронный коллайдер

Ученые из разных стран, в том числе и из России, хотят построить новый адронный коллайдер, который будет еще больше уже существующего. Об этом сегодня объявили в ЦЕРНе.

Мощности действующего ускорителя частиц, который расположен под землей в Швейцарии, исследователей уже не устраивают и поэтому они планируют потратить около 20 миллиардов евро, чтобы построить новый тоннель протяженностью около ста километров – в четыре раза больше нынешнего.

Предполагается, что эта установка будет мощнее предшественника в семь раз и позволит открыть новые страницы в изучении физики. В первую очередь бозона Хиггса – элементарной частицы, которую еще называют «частицей Бога».