Новак назвал «Северный поток-2» экономически завершенным проектом

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что для завершения строительства проекта «Северный поток - 2» используются доступные технические средства. При этом проект, стоимость строительства которого оценивается в €9,5 миллиарда, инвестиционно и экономически готов.

«Проект «Северный поток- 2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ», - отметил министр.

По словам Новака, экспортный газопровод из РФ в Европу мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год завершен на 93%.

Министр напомнил, что на сегодня строительные работы заморожены из-за угрозы американских санкций против судовых компаний трубоукладчиков.

«Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию», - подытожил Новак, сообщает издание Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ писали о том, что «Газпром» достроит «Северный поток-2» вопреки санкциям.