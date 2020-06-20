Огромное Знамя Победы развернули парашютисты в небе Подмосковья: кадры уникального прыжка

Серию уникальных показательных прыжков с парашютом, посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, организовал холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. В небе над Московской областью парашютисты развернули самое большое в истории Знамя Победы - площадью 375 квадратных метров, а также 600-метровый российский триколор, сообщили в пресс-службе компании.

«Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на парашютах типа «крыло», разработанных «Технодинамикой». Эти парашюты предназначены для десантирования с самолетов и вертолетов людей с большими грузами. Каждый купол в состоянии безопасно доставить на землю парашютиста с грузовым контейнером или тандем-пассажиром», - сообщили в компании.

По словам советника генерального директора по парашютостроению АО «Технодинамика», парашютист-испытатель Сергей Хурсевич, лишь немногие парашютисты мира выполняют прыжки с флагами подобного размера. Уникальным делает прыжок и вес флагов. Так, флаг России, вместе с грузом и системой крепления, весит более 120-ти килограммов. И это, не считая специальной парашютной системы, одетой на спортсмена. Вес Знамени Победы со всем необходимым снаряжением более 110-ти килограммов.

Помимо Знамени Победы (площадью 15х25м) и флага Российской Федерации (20х30м), парашютисты развернули в небе флаги Госкорпорации Ростех и холдинга «Технодинамика» (8х12м).