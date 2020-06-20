В Кремле объяснили решение провести парад Победы 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства Владимира Путина о проведении парада Победы 24 июня было основано на научных выводах и глубоких эпидисследованиях.

«Наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению количества вновь выявленных инфицированных людей, увеличивается количество выздоравливающих людей. Сокращается нагрузка на лечебные заведения», — объяснил Песков в эфире «Первого канала».

Пресс-секретарь отметил, что ситуация с коронавирусом развивается настолько позитивно, что «мы все сейчас с нетерпением уже ждем 24 числа, когда состоится этот Парад».

Напомним, ежегодный парад Победы 9 мая был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. В столице состоялась только воздушная часть парада.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного списка зарубежных лидеров - гостей Парада Победы. При этом он подчеркнул, что в первую очередь ожидается присутствие на Параде Победы глав государств СНГ.