По факту убийства полицейских в Воркуте начата проверка

Специальная комиссия МВД начала проверку в Воркуте, где, как предполагается, водитель дежурной части убил двух сотрудников одного из подразделений городского отдела полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По указанию Министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского в ОМВД России по Воркуте направлена рабочая группа из числа представителей МВД региона», - информирует МВД.

Члены рабочей группы на месте инцидента дадут комплексную оценку обстоятельствам случившегося.

В субботу в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух работников одного из подразделений ОМВД по Воркуте. Убитые были найдены в здании автохозяйства в Юнь-Ягинском переулке. Позже по подозрению в совершении этого преступления пыл задержан водитель дежурной части полиции.