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Путин заявил, что медикам удалось свести потери от коронавируса до минимума

Иван Линдеманн
14:08 20.06.2020
Президент РФ сообщил, что федеральные выплаты и региональные надбавки медработникам, которые работают с инфицированными, нужно сохранить на июль и август. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российским медикам удалось свести к минимуму потери от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин.

«Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное - свели до минимума потери, это ваша заслуга», - сказал президент РФ во время видеоконференции с медработниками.

Глава государства отметил, что врачи, борясь с инфекцией, работали на пределе своих возможностей.

«С самых первых дней вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц», - подчеркнул Путин.

Президент заявил, что федеральные выплаты и региональные надбавки медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусом, нужно сохранить на июль и август. 

Кроме того, Путин сообщил, что данные денежные средства не будут облагаться налогом.

«То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», - сказал глава государства.

Также Путин отметил, что отличившиеся в борьбе с коронавирусом медики будут удостоены государственных наград - Ордена Пирогова и медали Луки Крымского, которые президент утвердил накануне.

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