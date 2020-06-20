Путин рассказал о продлении выплат медикам, борющимся с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин назвал необходимым сохранить выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, на июль и август текущего года.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - объяснил президент на встрече с медработниками.

Также Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск российским медикам.

«Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил осуществлять доплаты медикам в момент поступления денег, а не ждать дня зарплаты. Доплаты медицинским работникам рассчитываются исходя из факта работы, без учета ее продолжительности.