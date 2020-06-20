На земле и в небе: в России прошли генеральные репетиции парадов Победы

В субботу, 20 июня, по всей России прошли генеральные репетиции Парадов Победы. Сегодня все было в точности так, как будет проходить в торжественный день 24 июня.

В каждом регионе военнослужащие добавляют для жителей что-то уникальное. Во Владивостоке впервые в параде участвуют бронемашины «Тигр» и танки Т-80БВ. В небе над Екатеринбургом вместе с боевой авиацией пролетят пассажирские самолеты, в салонах которых разместили более 100 фотографий фронтовиков и знамена Бессмертного полка. В Хабаровске в парадном строю прошли 3 тысячи человек и 150 единиц техники, включая легендарные танки ИС-3 и Т-34.

К празднованию 75-летия Победы полностью готовы Крым и Севастополь. Пешие и механизированные колонны прошли и по Новосибирску. Среди новинок, которые увидят зрители - модернизированные реактивные системы залпового огня «Град» и комплексы беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

В Москве в механизированной колонне на Красную площадь прошли 216 машин. В параде участвует, как гусеничная, так и колесная техника. Впервые россияне и весь мир смогут увидеть более 20 новинок.

Воздушную часть парада в Москве открыли самый большой серийный вертолет в мире Ми-26, в сопровождении четверки Ми-8. Следом за ними, москвичи смогли увидеть Ми-35 – вертолеты, способные не только уничтожать бронетехнику противника, но и доставлять в заданную точку десант.

В небе над Москвой на малой высоте прошло звено штурмовиков Ка-52, стратегические ракетоносцы дальней авиации - Ту-22М3, знаменитый «Белый лебедь» Ту-160 и «воздушный тяжеловес» Ил-76. Несмотря на разницу в скорости, все участники воздушной части парада появляются на Красной площади с интервалом в 30 секунд.

На равном расстоянии друг от друга прошли над Красной площадью истребители МиГ-29, бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31К, звено новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. И настоящим украшением парада стал знаменитый «кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Завершило парад звено штурмовиков Су-25, которые 24 июня окрасят небо над Красной площадью в цвета российского триколора.