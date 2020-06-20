Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

В субботу, 20 июня, стало известно о смерти бывшего клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева. Автор хита «На заре» скончался на 62 году жизни. Об этом сообщили на странице композитора во «ВКонтакте».

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», - говорится в сообщении.

Олег Парастаев известен сотрудничеством с рок-группой «Альянс», которая была организована в 1981 году. Вместе с коллективом он стал лауреатом первого «Фестиваль Надежды», который был организован рок-лабораторией. В 1988 году Парастаев покинул коллектив, собрав собственный проект «Новая русская группа» («НРГ»).