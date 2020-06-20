Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Тамара Астапенкова
13:09 20.06.2020
О дате и времени панихиды станет известно позднее.
Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
© Фото: Олег Парастаев, VK

В субботу, 20 июня, стало известно о смерти бывшего клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева. Автор хита «На заре» скончался на 62 году жизни. Об этом сообщили на странице композитора во «ВКонтакте».

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», - говорится в сообщении.

Олег Парастаев известен сотрудничеством с рок-группой «Альянс», которая была организована в 1981 году. Вместе с коллективом он стал лауреатом первого «Фестиваль Надежды», который был организован рок-лабораторией. В 1988 году Парастаев покинул коллектив, собрав собственный проект «Новая русская группа» («НРГ»).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 19:50
Военные инженеры завершили работы по восстановлению сообщения под Мурманском: видео
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:09 В стране и мире
Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
12:25 В стране и мире
Экспертиза признала вменяемым Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП
12:24 В стране и мире
Видео
Т-34, С-400 и «Искандер-М»: кадры генеральной репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге
11:44 В стране и мире
Парковка в Москве будет бесплатной в день Парада Победы
11:18 В стране и мире
Жителей Киева напугал появившийся в небе необычный «гриб»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Анджелина Джоли впервые рассказала о причине развода с Брэдом Питтом
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Видео
Живая история: кадры следования легендарного Т-34 по центру Москвы
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Видео
Бесконечные тайны полуострова: в Крыму нашли новую пещеру Таврида
Умер актер, сыгравший в фильмах «Властелин колец» и «Чужой»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.