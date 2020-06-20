Экспертиза признала вменяемым Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 8 июня, в Москве на Садовом кольце произошла смертельная авария с участием Михаила Ефремова. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На данный момент артист находится под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.