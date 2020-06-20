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В Москве четвертые сутки держится рекордно низкий прирост заболевших COVID-19

Иван Линдеманн
12:25 20.06.2020
В субботу, 20 июня, в столице выявлено на 7 процентов меньше зараженных, чем накануне.
В Москве четвертые сутки держится рекордно низкий прирост заболевших COVID-19
© Фото: Agvi Firdaus, Sijori Images, Globallookpress

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 1 057 новых случаев заболевания коронавирусом.  Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число инфицированных в столице - 212 978.

В субботу, 20 июня, выявлено на 7 процентов меньше зараженных, чем накануне.

«Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7%. Показатель примерно в 1 тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней - последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля», - отметили в оперштабе.

Сообщается, что больше всего среди новых инфицированных - это граждане от 18 до 45 лет (39,7%), люди от 46 до 65 лет - 33,8%, от 66 до 79 лет - 12,1%, старше 80 лет - 7,5%, дети - 6,9%.

По всей стране за сутки выявлено 7889 случаев заражения в 85 регионах. Общее число - 576 952.

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