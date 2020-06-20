Т-34, С-400 и «Искандер-М»: кадры генеральной репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла генеральная репетиция Парада Победы, в которой приняли участие пешие расчеты, военная техника и авиация.

В финальной сводной тренировке парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие военнослужащие соединений и частей Западного военного округа, силовых ведомств, а также курсанты военных училищ и вузов. В общей сложности по центру города торжественным строем прошли более 4,5 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны прошли легендарный танк Т-34, бронеавтомобили «Тайфун», зенитные ракетные системы С-400, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и много другой военной техники. Чтобы не повредить городскую брусчатку и асфальт, машины «обули» в специальные резиновые накладки. В общей сложности в параде примет участие более 100 единиц техники.

Жители Санкт-Петербурга смогли полюбоваться и воздушной частью парада. В небе над городом пролетели более 130 самолетов и вертолетов авиационных подразделений, размещенных на четырех аэродромах Петербурга, Карелии и Тверской области. Экипажи во время генеральной репетиции отработали маршрут, скорость и расстояние между воздушными судами.

Парад Победы в Санкт-Петербурге будет сопровождать сводный духовой оркестр Петербургского военного округа. Он исполнит более 50 популярных композиций военных лет.