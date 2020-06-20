Впервые в истории РПЛ: «Сочи» забил десять голов в ворота «Ростова»

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 10:1.

За черноморский клуб трижды отличился Александр Кокорин, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз оформили дубли. По одному мячу на свой счет записали Андрей Мостовой, Иван Новосельцев и Никита Колдунов.

Полузащитник Роман Романов отправил мяч в ворота соперника за «Ростов».

В турнирной таблице «Сочи» занимает девятое место с 27 баллами, «Ростов» - четвертое с 38 очками.

С подобным разгромным счетом одна команда одержала верх над другой впервые в истории РПЛ. На поле против профессиональных футболистов от «Ростова» вышел играть юношеский состав, так как в основной команде произошла вспышка коронавирусной инфекции, а «Сочи» отказался переносить матч на другую дату.