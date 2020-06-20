Анджелина Джоли впервые рассказала о причине развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом ради благополучия семьи. Так голливудская актриса объяснила произошедшее в интервью журналу Vogue.

«Это было правильное решение. Я и по сей день сосредоточена на благополучии детей», - сказала Джоли.

Она добавила, что некоторые люди воспользовались ее молчанием, и в СМИ стала появляться лживая информация о причинах развода, которой начали верить их общие с Питтом дети.

«Но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой», - отметила актриса.

У Джоли и Питта - трое родных детей и трое приемных. Пара рассталась в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений.