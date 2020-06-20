Парковка в Москве будет бесплатной в день Парада Победы

В Москве в день проведения Парада Победы 24 июня, а также в день голосования по правкам в Конституцию 1 июля, все парковки будут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными», - написал градоначальник в Twitter.

Он дополнил, что парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.