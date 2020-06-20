В небе над Москвой пролетели самолеты и вертолеты-участники авиационной части Парада Победы

В Москве состоялась генеральная репетиция авиационной части Парада Победы.

В небе над столицей пролетели вертолеты Ми-26, Ми-28, Ми-25М, а также авиакомплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, бомбардировщики Ту-96МС, Ту-ВВМ3, Ту-160, истребители МиГ-29МСТ и МиГ-31К, истребитель пятого поколения Су-57, истребители МиГ-29 и Су-130СМ.

Всего в Параде Победы примут участие около 220 единиц техники, среди которых будет более 75 боевых самолетов и вертолетов, привлеченных с восьми российских аэродромов.