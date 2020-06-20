Жителей Киева напугал появившийся в небе необычный «гриб»
Жители Киева в пятницу вечером могли наблюдать необычное явление: в небе образовалась «воронка» из облаков, очень напоминающая «ядерный гриб». Опубликованные в Сети фотографии «гриба» испугали многих пользователей.
«А это точно облако», - написала tanya_roubliova в Instagram.
Другие пользователи признались, что насторожились при взгляде на «облачную воронку» и отметили, что это может быть знаком «опасных перемен».
Успокоить местных жителей поспешили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде “грибной” или “раковины”, желательно не паниковать», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Специалисты сообщили, что киевляне стали свидетелями необычного явления – облака под названием «наковальня».
«Нечасто встречается и образуется на гребне ветреных волн, которые происходят в результате преодоления ветра препятствий», - говорится в сообщении.
Уточняется, что такое облако не двигается, несмотря даже на сильный ветер. Постепенно оно превращается в обычные воздушные массы. Подобное удивительное явление ранее было замечено в Тернопольской и Винницкой областях.