Полученные ВС Украины мобильные минометы оказались непригодными для стрельбы

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» новую партию самоходных минометов «Барс-8ММК». Причиной стало то, что у орудий отсутствовали таблицы стрельбы и оказались некондиционные стволы. Об этом сообщил Defence Express.

Отмечается, что мобильные минометы были переданы ВСУ еще осенью 2019 года. В «Укроборонпром» заявили, что Вооруженные силы приняли оружие, но отправили его на базу хранения.

Мобильный минометный комплекс «Барс-8ММК» создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8». Разработчики утверждают, что для подготовки к ведению огня ему понадобится всего одна минута. Орудие предназначено для поддержки наземных подразделений в условиях ведения маневренного боя.