В России утвержден порядок продления больничных для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, смогут продлить электронные больничные листы. Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление опубликовано в субботу, 20 июня, на сайте правительства.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, речь идет о пенсионерах, которые проживают в регионах, где из-за эпидемиологической обстановки продолжают действовать ограничения по коронавирусу. Отмечается, что работники этой категории могут оформлять электронные больничные с 15 июня и до официального завершения режима самоизоляции в конкретном регионе.

«Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», - говорится в сообщении.

Уточняется, что больничные будут выдаваться на основе данных, предоставленных работодателем в электронном виде в Фонд социального страхования.