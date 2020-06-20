В МЧС предупредили москвичей о грозовых дождях с градом

В МЧС выпустили экстренное предупреждение для москвичей о неблагоприятных метеорологических условиях. В столице в ближайший час ожидаются усиление ветра, дождь, гроза и град.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 24.00 20 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

Спасатели напомнили, что во время грозы лучше отказаться от поездок на автомобиле, а если такой возможности нет, то соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов.

Накануне синоптики рассказали о приближающейся третьей волне тепла. Самым прохладным днем для европейской части страны станет воскресенье, 21 июня. А уже в понедельник в регион снова придет теплый воздух. К среде, 24 июня, ожидается, что столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла.