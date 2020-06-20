Жизненно важный труд: Россия готовится отметить День медицинского работника

В России каждое третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

В честь этого события первые лица страны всегда официально поздравляют медиков, вручают знаки отличия и премии. Также к торжеству часто приурочивают конференции, собрания научных сообществ.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса 2020 год выдался для медицинских работников со всего мира по-настоящему сложным. Заведующий отделением COVID-центра Боткинской больницы Дмитрий Вакатов рассказал «Звезде» о том, как лично ему приходится работать в это непростое время.

«В момент повышения заболеваемости населения администрация нашей больницы срочно организовала COVID-центр. В этом центре было предложено работать и я согласился быть заведующим шестым терапевтическим отделением. Это был конец апреля. Все было организовано за несколько дней. За неделю сформировался штаб отделения, штаб корпуса. Возглавил его Лебедев Сергей Сергеевич. И 27 апреля мы приступили к борьбе с коронавирусной инфекцией. В начале рабочего дня мы обычно приезжаем достаточно рано. Узнаем о состоянии больных. Где-то в половине восьмого у нас начинается первое совещание заведующих отделений, где мы обсуждаем состояние тяжелых больных. Обсуждаем возможный вариант лечения сопутствующих заболеваний. А далее в 9 утра поднимаемся в COVID-центр после переодевания в костюмы защиты», - поделился Вакатов.

Коллектив «Звезды» поздравляет всех медицинских работников с наступающим праздником и выражает искреннюю благодарность за их нелегкий и самоотверженный труд. Только Вы, часто в ущерб личным интересам, времени и даже здоровью, непрерывно находитесь на страже здоровья нашего. Лишь благодаря Вам люди избавляются от тяжелейших недугов и возвращаются к полноценной жизни. Будьте всегда здоровыми и помогайте оставаться здоровыми нам. Низкий Вам поклон.