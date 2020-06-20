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Освобождал Белоруссию, Польшу, воевал в Германии: ветеран ВОВ рассказал о своем боевом пути

Роман Захаров
00:44 20.06.2020
По мнению участника Великой Отечественной войны Владимира Титова, современной молодежи недостаточно рассказывают о том противостоянии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Титов в канун Дня памяти и скорби рассказал «Звезде» о своем боевом пути, а также высказал мнение, что современному молодому поколению слишком мало рассказывали о том страшном противостоянии.

«Некому рассказать было. Вот только года четыре, как начали рассказывать о войне. Я объездил многие школы, в детские садики приглашали. Там дети не знали абсолютно ничего. Сейчас они и одеты и обуты, а мы испытали и голод и холод», - высказал мнение ветеран.

В первые дни войны, по словам Владимира Титова, он, будучи мальчишкой, не ощущал ее начала, однако, когда немцы стали захватывать советские территории, быстро понял всю серьезность происходящего. На войну он попал не сразу: вначале служил в пожарной охране на фабрике, где производили продукцию для фронта, потом охранял подсобное хозяйство этой фабрики и даже задержал  двух нарушителей.

«А после меня забрали на войну. Я попал в школу младших командиров в Чувашии. После школы меня направили подо Ржев», - сообщил он.

Ветеран принимал участие во многих кровопролитных сражениях. Он освобождал Белоруссию, Польшу, воевал на территории Германии. Большая часть боевых товарищей  Владимира Титова не вернулась с полей брани  той кровопролитной войны: защитив Родину они навсегда остались юными мальчишками в его памяти.

«И сгорели, и разбитые были. Жалко было всех ребят. Но что сделаешь, война есть война», - заключил он.

Двадцать второго июня в России отмечают День памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия на рассвете без объяснения войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек – именно столько свечей планируется зажечь в ходе акции.

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