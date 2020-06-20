Четверо погибших: на трассе под Нижним Новгородом столкнулись две легковушки
Одного из пострадавших госпитализировали, добавили в ведомстве.
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Три взрослых и один ребенок погибли в ДТП в Нижегородской области. Столкнулись два легковых автомобиля Lada.
Авария произошла в Дальнеконстантиновоском районе, на 76-м километре трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов».
«В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека, в том числе один ребенок», - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Одного из пострадавших госпитализировали, добавили в ведомстве.