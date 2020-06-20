Четверо погибших: на трассе под Нижним Новгородом столкнулись две легковушки

Три взрослых и один ребенок погибли в ДТП в Нижегородской области. Столкнулись два легковых автомобиля Lada.

Авария произошла в Дальнеконстантиновоском районе, на 76-м километре трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов».

«В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека, в том числе один ребенок», - рассказали РИА Новости в МЧС России.

Одного из пострадавших госпитализировали, добавили в ведомстве.