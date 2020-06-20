Цветы и подарки: сотрудников COVID-центра НИИ имени Бакулева поздравили с наступающим Днем медработника

Каждое третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. В 2020 году праздник выпадает на 21 июня.

В канун этого знаменательного события врачам COVID-центра НИИ имени Бакулева вручили цветы и подарки. В мероприятии принимали участие исполняющая обязанности директора НИИ Бакулева, академик Елена Голухова и директор COVID-центра Михаил Рыбка.

«Очень приятно, когда твой труд оценивают. Профессия врача очень сложная... Клятву Гиппократа мы каждый день не повторяем, но это живет внутри тебя. Это твои обязательства, связанные с твоей профессией, выбранным путем. Эти обязательства стоят над всеми другими надстройками и личными и социальными», - сказала Елена Голухова «Звезде».

Коллектив «Звезды» поздравляет всех медицинских работников с наступающим праздником и выражает искреннюю благодарность за их нелегкий и самоотверженный труд. Только Вы, часто в ущерб личным интересам, времени и даже здоровью, непрерывно находитесь на страже здоровья нашего. Лишь благодаря Вам люди избавляются от тяжелейших недугов и возвращаются к полноценной жизни. Будьте всегда здоровыми и помогайте оставаться здоровыми нам. Низкий Вам поклон.