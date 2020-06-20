В России стартовала самая необычная приемная компания в вузы

В России стартовала приемная компания абитуриентов в вузы. Он начинается с 20 июня и продлится до 18 августа включительно. За это время выпускники школ успеют подать в приемные комиссии необходимый пакет документов, причем не дожидаясь результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Как только будут известны, а затем и внесены в базу результаты сдачи ЕГЭ, приемная комиссия распределит студентов в рейтинге и опубликует итоговые списки поступивших», - сообщается на сайте министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

График сдачи ЕГЭ в этом году скорректирован из-за пандемии коронавирусной инфекции. Новые даты приняты с учетом рекомендаций Минпросвещения и Рособрнадзора. Сдача экзаменов в России этим летом начнется 3 июля и завершится 23 июля. Последующие два дня зарезервированы на непредвиденный случай.

Еще одна особенность приемной кампании этого года - возможность дистанционной подачи документов абитуриентами. Сделать это можно на сайте вуза, с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который заработал сегодня.