В России запустили онлайн-сервис для поступления в вуз

Российские абитуриенты смогут подать документы онлайн в 54 ведущих вуза дистанционно. Для этих целей Минобрнауки запустило в работу специальный сервис, который поможет соискателям правильно оформить и подать пакет необходимых документов.

«Стартовал суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по московскому). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ», - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства.

Поступать в высшие учебные заведения России онлайн абитуриентам разрешили 18 июня. Пандемия коронавирусной инфекции полностью видоизменила образовательный процесс в школах, колледжах и университетах, администрации которых были вынуждены отпустить учеников домой и продолжить обучение в удаленном формате.

Сообщается, что госэкзамены и защита дипломов в институтах также пройдут в онлайн режиме, а вот ЕГЭ придется сдавать по старинке, сидя за партой и под надзором комиссии педагогов, сообщили ранее в Рособрнадзоре.