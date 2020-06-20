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Астроном рассказала об особенностях солнечного затмения 21 июня

Ян Брацкий
02:02 20.06.2020
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня и станет настоящим подарком для любителей астрономии. 
Астроном рассказала об особенностях солнечного затмения 21 июня
© Фото: pixabay

Москвичи и гости столицы не смогут увидеть красивое кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня. Об этом заявила аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.

«К сожалению, на территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», - сообщила астроном в интервью «РБК».

Любителям астрономии из Санкт-Петербурга вообще можно не пытаться что-то рассмотреть в небе. Зато у жителей южных регионов есть все шансы провести любопытные наблюдения.

«В городе Горно-Алтайск, где Солнце будет закрыто диском Луны практически на 40%, можно будет заметить практически невооруженным глазом», - добавила Борух.

Разглядывать солнечное затмение без защитных фильтров категорически запрещено, напоминает астроном. В качестве защиты можно использовать закопченное стекло или пленку от старых компьютерных дискет.

Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна находится на большом расстоянии от Земли. Для наблюдателя кажется, что диск спутника не полностью закрывает Солнце. При этом корона звезды остается видимой. В этот раз затмение лучше всего будет видно в Центральной и Восточной Африке, на Аравийском полуострове, В Индии, Пакистане и в Китае. 

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