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«О России плохо или ничего»: как правдивая история ВОВ исчезает из украинских учебников

Игорь Балдин
00:21 20.06.2020
В новом ЕГЭ нет Бреста, Ржева и Сталинграда, зато нашлось место для националиста Степана Бандеры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В украинском варианте ЕГЭ Великой Отечественной войны больше не существует. Ее называют советско-немецкой. Ни Бреста, ни Ржева, ни Сталинграда там нет, зато нашлось место для националиста Степана Бандеры.

Задание: одним из событий украинского освободительного движения 1944-1950-х гг. является…Варианты ответа: а) возникновение «Полесской Сечи»; б) образование Украинской повстанческой армии (УПА).

В Киеве не первый год популяризируют миф, что якобы УПА во главе с Бандерой и батальон Нахтигаль Романа Шухевича освобождали Украину от фашистов. В учебниках истории о них пишут, как о борцах за независимость. На самом деле эти формирования были подконтрольны нацистам, они стерли с лица земли село Гута Пеняцкая, участвовали в Волынской резне, убили тысячи мирных жителей - детей и женщин.

«Для Украины Великая Отечественная война воспринимается как чужая война. Они там были жертвы. Поэтому появляются учебники, где она называется советско-германской, советско-немецкой. И украинцы, вероятно, не могут определиться, на чьей же они были стороне», - говорит историк Михаил Поликарпов.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, на Украине таким образом культивируют враждебное отношение к России.

«Им надо, чтобы дети, внуки и так далее относились к России как к стране враждебной, как к стране, относительно которой можно говорить только плохо или ничего. Поэтому подготовили за это время учебники, которые жестко, оскорбительно описывают события 20 века и в частности события, связанные с Великой Отечественной Войной», - поясняет он.

В руках писателя, одессита Аркадия Хасина новый украинский учебник истории. Там ни слова о тех, кто защищал Донецк и Киев. Но он все видел собственными глазами. Во время войны ребенком пережил несколько лет оккупации. Помнит, как предатели расстреливали своих, как детей морили голодом. А главное - кто в 44-м освобождал его родной город.

«Они возводят в ранг героя Бендеру, который убил тысячи людей - поляков и евреев, и совсем забыли о настоящем герое Украины - Сидоре Ковпаке, командире партизанского отряда, который создал целую партизанскую армию, которая громила немцев на территории Украины - о нем ни слова нигде нет!», - негодует Хасин.

Нет в киевском тесте ЕГЭ ничего и о битвах за Донбасс и Карпаты. Единственное, что выпускник должен знать об этом периоде истории: кто такие черносвитники? Боевые подразделения, которые на освобожденных территориях собирали из гражданских. Что такая реформа образования дала на выходе - показывают опросы, где школьники говорят, что не знают, куда впадает река Днепр, кто такой Владимир Ленина, и что «Войну и мир» написал Федор Достоевский.

Советский Союз - это словосочетание у нынешнех киевских властей вызывает отторжение. Но, как выясняется, у того, кто не знает историю СССР, с историей Украины тоже оказываются серьезные проблемы.

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